Anthony Keller, que estava em uma bicicleta caiu e foi parar embaixo de um ônibus escolar no município de Itaporã. O caso aconteceu nesta sexta-feira (22). O motorista não percebeu que a vítima havia caído e só parou o veículo após ser avisado por pedestres.

De acordo com o site iFato, o ônibus trafegava na região central da cidade e quando foi virar em um cruzamento percebeu que os pedestres vaziam sinais com as mãos, momento no qual decidiu parar o veículo.

“Quando fazia a manobra à direita, pessoas que estavam na rua fizeram sinal para eu parar, foi daí que vi o ciclista e a bicicleta debaixo do ônibus”, contou o motorista.

O ciclista foi socorrido por uma equipe de atendimento móvel do Hospital de Itaporã que o encaminhou para fazer exames detalhados.