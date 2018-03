Ciclista é atropelado e motorista foge sem prestar socorro

Na noite deste domingo (11), por volta das 23h20, Mario Lucio Rondoura Botelho (45), foi atropelado por uma caminhonete no Jardim Aeroporto, em Aquidauana. O local era a pista do antigo aeroporto da cidade.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, uma testemunha diz ter visto uma caminhonete Ford F-250, preta, passando por ele em alta velocidade e na altura onde o corpo da vítima foi encontrado a testemunha alega ainda que viu o referido veículo frear bruscamente.

Após a freada, a caminhonete parou, mas o motorista, que ainda não foi identificado, fugiu do local do acidente sem prestar qualquer socorro à vítima. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros ainda com sinais vitais, porém faleceu após dar entrada no Pronto Socorro.