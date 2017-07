O codutor do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima

Valdemir Vargas, 29 anos, morreu após ser atropelado na MS-386. O fato aconteceu na noite de terça-feira (25), em Amambaí.

De acordo com o registro policial, o motorista do carro que atropelou Valdemir, fugiu do local sem prestar socorro.

Quando a equipe plantonista do Corpo de Bombeiros chegou ao local, , o homem, que era indígena, já estava morto. A empresa Interpax atendeu o caso.

A Polícia Civil esteve no local do atropelamento e um inquérito será instaurado para apurar o caso.