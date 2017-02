Uma ciclista de 59 anos morreu na manhã deste sábado (25) após ser atropelada por uma caminhonete, na rua Cristobalina Ruiz Cabelo, em Fátima do Sul. Segundo testemunhas, o condutor do veículo estaria alcoolizado no momento do acidente.

Segundo Fátima News, a vítima foi identificada por Renilde Batista Fernandes, que seguia em uma bicicleta pela Avenida Nove de Julho, quando foi acolhida por uma caminhonete F-1000, conduzida por Leonardo Gustavo de 21 anos.

Para a equipe policial, o jovem relatou que perder a direção do veículo, e colidiu contra uma árvore e depois na ciclista.

A vítima chegou a ser socorrida e levada com vida ao hospital Sociedade Integrada de Assistência Social (SIAS), mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do veículo recusou a fazer teste do bafômetro, porém, confessou ter ingerido bebida alcoólica.