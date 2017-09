Ciclista morre atropelado por caminhão após bater em outro parado

Nilton Roque da Silva, de 41 anos, morreu n tarde desta terça-feira (26) após ser atropelado por um caminhão, na Avenida Pedro Manvailer, centro de Amambai, cidade a 352 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Da hora Bataguassu, o homem trafegava em uma bicicleta quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu em caminhão F-350 que estava estacionado. Ao cair na via a vítima foi atropelada por caminhão de cargas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ele morreu no local do acidente.



O condutor do caminhão só parou após ser avisado por testemunhas sobre o acidente. Ele então se abrigou em local seguro e aguardou a chegada da Polícia. Ele relatou que devido a extensão do veículo, não percebeu que havia se atropelado o homem.