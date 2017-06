Ciclista sofre acidente e corta a cabeça

Desequilibrado, ciclista cai, bate em carro sofre corte na cabeça e fica com uma forte hemorragia. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (1) em Nova Andradina – a 297 km de Campo Grande.

De acordo com o site Nova News, o ciclista trafegava pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade com a rua Imaculada Conceição quando o ciclista caiu de sua bicicleta e bateu em um carro que passava no mesmo local.

Devido ao choque ele sofreu um corte na cabeça que causou uma hemorragia intensa. Uma equipe do Samu(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu o homem que foi encaminhado ao hospital da cidade.

O trânsito no local chegou a ser interrompido e voltou ao normal depois dos procedimentos de atendimento a vítima. O condutor do carro nada sofreu.