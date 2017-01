Cidade chinesa coloca 500 ônibus elétricos urbanos em operação

Uma frota de 500 ônibus elétricos entraram em serviço nesta quarta-feira (4) em Tianjin, uma importante cidade industrial no norte da China. Os ônibus, resultado de uma joint venture entre a Tianjin Bus Group e a montadora chinesa BYD, têm alcance de mais de 200 quilômetros por carga ao operar em sua capacidade completa, o que satisfaz a rota diária de um ônibus, segundo Wang Deqi, funcionário da companhia de transporte urbano. As informações são da Agência Xinhua.

A empresa também abriu nesta quarta-feira uma estação de recarga, capaz de servir 80 ônibus ao mesmo tempo e 448 ônibus por dia. A estação pode ser a maior do tipo na região Beijing-Tianjin-Hebei. Atualmente, Tianjin conta com 3.220 ônibus de energia limpa, entre eles 1.346 elétricos.

A China espera aproveitar a energia limpa para reduzir sua dependência do carvão, que está relacionado à recente poluição atmosférica no norte do país. O atual smog começou em 31 de dezembro e só se deve dispersar por volta de 6 de janeiro. Tianjin é uma das cidades mais poluídas.

Desde 2010, o município construiu 201 estações e 2.769 pontos de recarga elétrica para encorajar o uso de transporte de energia limpa.