Local terá uma ampla área kids, artesanato, a presença do Papai Noel e mais de 60 atrações musicais nos 30 dias de festa

A partir das 19 horas deste sábado, a avenida Afonso Pena não será mais a mesma. Os altos da principal avenida de Campo Grande recebem novamente o colorido especial da Cidade do Natal 2018, que terá o show da Luna na inauguração.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou na manhã deste sábado, os últimos detalhes da decoração da Cidade, que terá uma ampla área kids, artesanato, a presença do Papai Noel todos os dias, das 17 às 23 horas, além de mais de 60 atrações musicais nos 30 dias de festa.

“Está tudo preparado para receber você e sua família. Venha curtir a decoração especial, feita para homenagear o nascimento de Jesus Cristo. A partir das 19 horas, nós esperamos vocês”, declarou o Prefeito Marquinhos Trad.

A decoração é toda inspirada no tema Ramos da Fé, da luz, da luminosidade, com o tradicional presépio instalado logo na entrada da Cidade do Natal.

A praça de alimentação ganhou um pergolado, que além de um charme especial, protegerá as famílias dos dias chuvosos. Os preços vão de 8 a 26 reais, oferecendo lanches, salgados, comidas e sobremesas.