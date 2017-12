A grade de atrações da Cidade do Natal começam na próxima sexta-feira (8), as 18h

Em coletiva de imprensa na manhã dessa segunda-feira (4) o Prefeito Marquinhos Trad revelou que a Cidade do Natal será aberta dia oito e terá como principal item de ornamentação, um Presépio.

Segundo a primeira Dama Tatiana Trad, “não haverá a tradicional árvore de natal devido ao alto custo”. O local foi revitalizado pelo município, que investiu R$ 396 mil recuperação. As atividades serão patrocinadas por entidades e empresas privadas.

A “Cidade” irá receber diariamente a visita de 300 crianças de várias comunidades, que irão receber alimentação e aproveitar as atividades ali desenvolvidas. O evento contará com programação diária, além do Show da virada.

A grade de atrações da Cidade do Natal começam na próxima sexta-feira (8), as 18h com a apresentação da “Galinha Pintadinha” e vão até dia 6 de janeiro. A entrada é gratuita.