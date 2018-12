As atrações culturais continuam no palco da Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena. A programação para esta terça-feira, dia 18, inclui apresentações de dança, música e teatro do projeto Rede Solidária, que conta com crianças e adolescentes do bairro Dom Antônio Barbosa e de corais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul.

O projeto Rede Solidária é quem abre o circuito de atrações, às 18 horas. Depois, às 19h30, quem sobe ao palco são os membros do Coro Feminino da UFMS. O grupo é composto por professoras, técnicas, alunas da universidade e cantoras da comunidade campo-grandense.

Na sequência, o Coral do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, regido pela maestrina Reny Graeff Sudbrack, é quem fará o encerramento da programação. O conjunto conta com 28 integrantes entre homens e mulheres e é formado há 25 anos.