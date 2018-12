Muito aguardada pelas famílias campo-grandenses, a Cidade do Natal, que será inaugurada no próximo sábado (8), contará novamente com o melhor da gastronomia oferecida por bares e restaurantes selecionados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel MS), que irá gerir a praça de alimentação do espaço, com apoio do Sebrae MS, Senac, Sesc, Fecomércio e MS Gás.

O presidente da Abrasel MS, Juliano Wertheimer, reforçou a importância da entidade gerir a praça de alimentação. “É a segunda vez que a Abrasel MS geri o espaço e o resultado é muito positivo, pois selecionamos estabelecimentos que são referência nos produtos que oferecem, garantindo alimentação de qualidade e com preços acessíveis às famílias. Temos certeza que será novamente um sucesso”.

A entidade selecionou 14 empresas que irão ocupar os quiosques, oferecendo um cardápio variado e cheio de sabor, além de bebidas e doces, com valores que vão de R$ 3,00 (casquinha de sorvete) a R$ 26,00 (porção de bolinha de frango com queijo).

Empresas e microempreendedores individuais estarão na Cidade do Natal vendendo seus produtos. A ação conta com o apoio do Sebrae. “O Sebrae MS mais uma vez é parceiro nas ações da Abrasel, o que nos deixa muito satisfeitos, pois o Sebrae apoia o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, oferecendo treinamentos e palestras, incentivando o empreendedorismo e fortalecendo os negócios”, frisou Juliano.

A escolha da Abrasel MS foi feita por Acordo de Cooperação entre o município e a associação, com inexigibilidade de chamamento público, pois a entidade “apresenta comprovada experiência na realização de eventos similares, com a especialidade de, por ser regional e possuir em seu quadro de associados 150 empresas locais, manter a característica cultural de regionalização gastronômica, sendo, portanto, a única com capacidade e experiência para realização do evento”, segundo edital publicado no Diário Oficial do Município.