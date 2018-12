Depois do show de Patrícia, Chicão Castro volta ao palco da Cidade do Natal, a partir das 21h30

O palco da Cidade do Natal tem recebido, desde a última segunda-feira, diversas apresentações envolvendo música, dança, teatro, coral, cantata e outras manifestações artísticas, que encantaram o público, principalmente as que contaram com a atuação de crianças. E, para a noite desta quinta-feira (20), a programação contará com shows de Patrícia Centurião e Chicão Castro.

A programação começa às 20 horas com as músicas da cantora e compositora campo-grandense Patrícia Centurião. No ano passado, a jovem participou do programa “Hora do Faro”, na Rede Record de Televisão, onde dividiu o palco com a dupla sertaneja de renome nacional Henrique e Diego. Depois do show de Patrícia, Chicão Castro volta ao palco da Cidade do Natal, a partir das 21h30.