Os campo-grandenses poderão assistir de graça o show da Família Lima que acontece na cidade do natal, no próximo domingo (23). A atração tem início a partir das 20 horas. A banda gaúcha já se apresentou em mais de 13 países e faz uma mistura com música erudita e estilos variados como pop, rock e até mesmo música eletrônica.

Aproximadamente, 20 mil pessoas são esperadas no local. Segundo dados da polícia militar, em torno de 15 mil pessoas passam, diariamente, pela cidade do natal.

Sexta e sábado

Nesta sexta-feira (21) e sábado (22) o som de Guga Borba estará no espaço natalino, a partir das 20 horas. Depois do cantor, a dupla de sertanejos Max e Gabriel é quem continuará a animar o público.

Para o sábado (21), a programação musical continuará a partir das 20 horas, com Larissa e Mariana e Rapha e Léo.

City Tour e Maria Fumaça

O ônibus do City Tour voltou todo repaginado e com os principais pontos turísticos e históricos de Campo Grande inseridos na adesivagem. O City Tour, assim como a Maria Fumaça, leva os visitantes da Cidade do Natal para dar uma volta pelas ruas da cidade. O ônibus, com capacidade de embarque para 74 passageiros, tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio dura cerca de 40 minutos e todos são orientados por guias de turismo.

O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Avenida Afonso Pena até às imediações da Avenida Ernesto Geisel. Menores de 12 anos só poderão passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus. O passeio é gratuito.

Já a Maria Fumaça, que inclusive leva o símbolo da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), percorre o trecho da Cidade do Natal até o Shopping Campo Grande e tem capacidade para 28 passageiros. Enfeitada com luzes, a Maria Fumaça realiza os passeios a cada 30 minutos, a partir das 17 horas. O embarque é gratuito.