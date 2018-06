A cidade Porto Xavier, na margem do rio Uruguai, na fronteira com a Argentina, foi atingida por uma chuva de granizo gigante na madrugada dessa terça-feira (12). As pedras tinham o tamanho de laranjas. Segundo moradores a chuva de granizo durou cinco minutos.

Em Tapejara, na região do planalto do Rio Grande do Sul, o fenômeno que assolou a cidade foram pequenos tornados, a destruição na região inclui dezenas de árvores quebradas, galpões destelhados e caminhões tombados.

Segundo o site Climatempo várias cidades do Rio Grande do Sul sofreram graves danos causados pelas tempestades dos últimos dias. Além da chuva intensa, vários locais registraram ventania, com rajadas de vento superiores aos 100 km/h. Vídeos que já circulam pelas redes sociais evidenciam a ocorrência de tornados.

Na serra gaúcha, São José dos Ausentes passou quase toda a segunda-feira (11), sendo açoitada por rajadas de vento entre 80 km/h e quase 110 km/h. Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, entre 17h e 22h ocorreram sucessivas rajadas de vento com mais de 100 km/h. A mais intensa chegou aos 109 km/h, às 22 horas. Entre 3h e 4h da madrugada desta terça-feira (12), foi observada outra rajada de vento com 108 km/h.

Em Porto Alegre, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 36,4 mm acumulados entre 9h do dia 11 e 9h de 12 de junho. O total de chuva em junho, em 12 dias, subiu para 80,2 mm, quase 70% da média normal de chuva para junho que é de aproximadamente 119 mm. O aeroporto Salgado Filho registrou uma rajada de vento com 70 km/h no fim da tarde do dia 11 de junho. A capital gaúcha teve quase 24 horas de chuva, que começou a dar sinais de trégua no fim da manhã desta terça-feira.