Cigarros contrabandeados que saiu de MS é apreendida no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR) apreendeu no início da manhã deste sábado (14), em Alto Paraíso (PR), região noroeste do Paraná, uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. Interrogado pelos policiais, o condutor, 37 anos, relatou que saiu de Mato Grosso do Sul, e entregaria a carga numa cidade paranaense, não divulgado pelo caminhoneiro.

Flagrante aconteceu na BR-487, em frente à base Operacional de Porto Camargo. Ao avistar uma carreta bi-trem, os agentes realizaram sinal de parada ao motorista. Em vistoria, os produtos de contrabando foram localizados no veículo.

O condutor foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Federal de Guairá (PR).