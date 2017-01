Condutor do veículo fugiu e não foi localizado

Nesta segunda-feira (23), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizaram mais de 32 mil pacotes de cigarros contrabandeados sendo transportados numa carreta adulterada, na BR-163, em Dourados. O condutor do veículo fugiu, e não foi localizado pelos policiais.

Flagrante ocorreu no km 278m, quando uma carreta Mercedes Benz foi parado numa fiscalização. De forma inesperada, o caminhoneiro abandonou a cabine e abandonou o veículo, fugindo em direção a uma plantação de soja, as margens da rodovia.

No veículo foram encontrados 32.500 pacotes de cigarros no compartilhamento de carga. Foi também notificado sinais de adulteração, sendo que havia registro de uma ocorrência de roubo do veículo.

Em busca do suspeito, os policiais realizaram rondas pela região, mas sem sucesso na localização do motorista.

Ocorrência foi encaminhada a Delegacia da Polícia Federal.