Cinco brasileiros são presos depois de trocarem tiros com a polícia paraguaia

Cinco brasileiros, supostos integrantes de uma faccão criminosa, foram presos depois de trocarem tiros com a polícia. A prisão do grupo aconteceu na manhã deste sábado (23) em Pedro Juan Caballero no Paraguai, fronteira com o Brasil, vizinha a Ponta Porã – a 319 km de Campo Grande.

De acordo com o site Porã News, os presos foram Danilo Vicente Ignácio, de 23 anos, João Paulo Ramos, Murilo Rodrigues Nogueira,23 anos, Mayra Natanaelly Guedes de Moura e Erica dos Santos. O grupo é suspeito de participar vários assaltos no Brasil e de fazer parte de uma facção criminosa.

Segundo a polícia a quadrilha teria executado um policial durante um assalto a uma empresa de valores que fica em Araçatuba (SP). Eles foram presos na manhã de hoje, por volta das 6h, pelos investigadores da Seção de Investigação de Delitos da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

Os agentes paraguaios viram o veículo WW/Gol em atitude suspeita, os policiais tentaram abordar o veículo quando um dos ocupantes reagiu e atirou nos investigadores. Com isso os criminosos tentaram fugir, mas foi houve uma perseguição policial e todos foram presos.

Na operação, foram apreendidos uma pistola 9mm, munição, maconha, seis aparelhos celulares e o veículo em que se encontravam o bando. Depois da ação bem sucedida da polícia paraguaia todos foram encaminhados a base de Investigação de Delitos da Policia do Paraguai.

Presos