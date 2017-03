Dos 11 presos que fugiram das celas da Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, cinco deles foram capturados até a noite desta terça-feira (27). A fuga aconteceu na noite de domingo (26), enquanto um servidor servia o jantar aos detentos.

De acordo com o site Perfil News, o delegado regional de Três Lagoas, Rogério Market Faria, explicou a reportagem como aconteceu a fuga. A delegacia dispõe de duas celas e abrigava 22 presos. O servidor trabalhava sozinho. "Os internos serraram as grades de uma das celas e renderam o policial no momento em que ele se virou para levar comida até a outra cela. Eles tomaram a arma, o celular e as chaves dele e, em seguida, abriram a segunda cela’’, contou Rogério, acrescentando que cada plantão conta apenas com um agente e que o investigador chegou a ser agredido pelos presos.

Segundo o delegado, metades dos detentos ficaram na delegacia. “Eles disseram que só sairiam dali pela porta da frente’’, acrescentou. Três detentos fugiram no carro do policial e outros a pé. Antes de ir embora, os internos trancaram o policial dentro da cela.

A fuga

Três deles, Junior Cássio Zanardio, Túlio Azevedo e Everton Teixeira dos Santos foram recapturados após capotarem o veículo roubado, na madrugada de segunda-feira (26), na região da Penha, na Grande São Paulo. A pistola e pertences do policial foram encontrados no automóvel. "Fizemos contato de imediato com as polícias paulista e passamos as características do automóvel roubado. Por conta disso, houve êxito em encontrá-lo e na recaptura dos três presos. Eles fugiram pela ponte que liga Brasilândia a Pauliceia (SP) e já estavam na marginal Tietê’’, informou o delegado.

De acordo com o delegado Rodrigo Camapum, que também está a frente do caso, mais dois detentos se entregaram a Polícia nesta terça-feira (27). “Já capturamos cinco dos onze que fugiram. Entramos em contato com a Polícia de São Paulo e estamos na cola dos internos que ainda não foram recapturados”, comentou ao Portal JD1 Notícias.

Preocupação

O Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul (Simpol-MS) pede ao governo uma interdição da delegacia por falta de segurança. “A delegacia de Brasilândia conta hoje com 22 presos, se a máxima deles é 12. Estamos a anos conversando com o governo pedindo uma melhoria de trabalho em todas as unidades, mas nada até agora foi feito”, comentou a assessoria de imprensa da instituição.

Fique em alerta

Ao site Perfil News, o delegado regional Rogério Market Faria, pede a população que fique em alerta se deparar com algum suspeito caminhando pelas vias. “Estamos nas ruas, mas é preciso que a população também fique atenta. Ao ver algum indivíduo estranho, a polícia deve ser chamada. Pedimos aos motoristas que não deem carona para desconhecidos. Com certeza os fugitivos não estão mais em Brasilândia. Sendo assim, é necessária precaução por parte de todos’’, orientou.