Cinco empresas vencem licitação para o Tapa-Buracos

Os contratos serão assinados nessa quarta-feira (20) pelo Prefeito Marquinhos Trad no Paço Municipal.

Foi publicado no diário oficial da Capital dessa quarta-feira (20) o resultado do processo de licitação para a operação tapa-buracos.

Cinco empresas venceram o processo licitatório. A empresa MR & JR Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA – ME, a Pavitec Construtora LTDA e a Diferencial Serviços e Construções LTDA ficaram responsáveis pelas regiões urbanas do Anhanduizinho, bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo, e a Gradual Engenharia e Consultoria LTDA na região urbana do Prosa.

O contrato será assinado na tarde de hoje pelo Prefeito Marquinhos Trad, às 17h30 no Paço Municipal.