Cinco pessoas ficaram feridas após ambulância colidir em carro das Águas Gariroba

Cinco passageiros ficaram feridos na manhã desta quarta-feira (12), após uma ambulância da Secretária Municipal de Nova Alvorada do Sul colidir na lateral de um veículo, no cruzamento da avenida Eduardo Elias Zahran com a ruía Rui Barbosa, em Campo Grande. As vítimas foram socorridas e enviadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo informações do site Nova Notícias, a ambulância seguia pela Rui Barbosa, com o farol acesso e sirene ligada quando no cruzamento com a avenida Elias Zahran, colidiu na lateral de um veículo que pertence as Águas Gariroba. De acordo com informações de testemunhas, o carro de passeio não respeitou a preferencial.

Com o impacto da batida, o cinto de segurança que estava em uma das pacientes, se abriu e a mesma foi arremessada contra um cilindro de oxigênio, causando uma pancada em suas costelas. Já uma das enfermeiras que estava na ambulância sofreu uma pequena luxação no braço.

Os feridos foram socorridos, mas nenhum deles corre risco de vida.