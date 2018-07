Cinco pessoas morrem em acidente de trânsito

José Reinaldo da Cruz, 34 anos, Adriana da Cruz, Mariana da Cruz, 11 anos, Luan Gabriel da Cruz, 9 anos e Maria Vitória da Cruz, 4 anos, morreram na última segunda-feira (2), após um acidente de trânsito. O fato aconteceu na BR – 369, próximo ao trevo Mamborê, no norte do Paraná, quando as vítimas foram surpreendidas por uma carreta.

De acordo com o Bonito Informa, as vítimas – que eram da mesma família - seguiam em um carro Escort, quando foram atingidas por uma carreta, que acabou passando encima do veículo onde as cinco pessoas estavam.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Campo Mourão foi acionada para prestar atendimentos, mas, devido à gravidade dos ferimentos, as vítimas morreram no local.