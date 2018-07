Cinco pessoas foram mortas em Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. O caso aconteceu durante a madrugada da última quarta-feira (4). Segundo os representantes da Polícia Militar (PM), o ataque aconteceu após uma operação da PM nos morros São Simão e do Torres.

De acordo com o G1 RJ, inicialmente, os policiais da PM informaram que sete pessoas haviam sido assassinadas. Entretanto, por volta das 11h30, divulgaram que duas das vítimas estavam baleadas, porém, com vida.

O major Ivan Blaz, porta-voz da Polícia Militar, contou que os traficantes rivais dos morros São Simão e do Torre disputam os pontos de vendas de drogas no município.

Conforme o site de notícias, os criminosos do Morro do Torre, que seriam do Terceiro Comando Puro (TCP) atacaram traficantes do Morro São Simão, que reúne bandidos do Comando Vermelho.

Dois corpos foram encontrados do lado de fora da comunidade São Simão e outros três dentro de um barraco na favela. Os militares fizeram uma operação no Morro do Torre, onde encontraram mais duas pessoas baleadas.