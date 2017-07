Cinco suspeitos de matar um policial civil vão a júri nesta quinta

Alexandre Gonçalves Rocha, Alexsandro Gonçalves Rocha, Geovani de Oliveira Andrade, Cleber Ferreira Alves e Renato Ferreira Alves vão ajuri popular nesta quinta-feira (6) pelo assassinato do policial civil Dirceu Rodrigues dos Santos. O julgamento está marcado pára começar às 8 horas na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Consta que no dia 22 de abril de 2014, por volta das 22 horas, na Rua dos Topógrafos, Bairro Jardim Campo Nobre, as vítimas, investigadores de polícia, apuravam o delito de roubo de uma corrente de ouro. Sem trajarem uniformes que os identificassem como policiais, abordaram o Alexsandro, que teria confirmado que objeto estaria na residência de sua avó.

Porém, no momento em que o policial Osmar Ferreira estava com o objeto em mãos, foi empurrado por Alexsandro, enquanto Alexandre o atacou, deixando-o desacordado. Em seguida, Alexandre atirou contra o policial Dirceu que, mesmo ferido, conseguiu correr.

Alexandre pediu para um adolescente dirigisse o veículo das vítimas e procurassem por Dirceu. Quando o encontraram, Alexandre teria efetuado dois disparos contra a cabeça da vítima, que morreu no local.

Assim, Alexandre será submetido a julgamento por lesão corporal com concurso de pessoas em relação à vítima Osmar Ferreira, corrupção de menor; crime de homicídio para ocultar a prática de outro crime (lesão e furto), furto e resistência à prisão.

Seu irmão, Alexsandro será submetido à júri pelo crime de lesão corporal. Já Geovani de Oliveira Andrade será julgado pelos crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo, favorecimento pessoal e resistência.

Por fim, Cleber Ferreira Alves e Renato Ferreira Alves serão julgados pelos crimes de receptação e porte ilegal da arma de fogo.