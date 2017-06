Cine Sesc exibe dramas que mostram a força feminina

Nessa semana o Cinema do Sesc exibe dois dramas que contam histórias de mulheres corajosas que rompem paradigmas.

No Sesc Morada dos Baís, a exibição do “O Sonho de Wadja” ocorre na terça-feira (6), 06, às 19 horas. O drama dirigido por Haifaa Al Mansour, conta a história de Wadjda, uma garota de dez anos de idade que no subúrbio de Riade, a capital da Arábia Saudita. Ela é uma garota teimosa e cheia de vida, que gosta de brincar com os garotos. Um dia, após uma disputa com o amigo Abdullah, ela vê uma bela bicicleta verde à venda. Wadjda gostaria de comprar a bicicleta, para superar o colega em uma corrida, mas na sociedade conservadora onde vivem, garotas não podem dirigir carros ou bicicletas. Ela decide então fazer de tudo para conseguir o dinheiro sozinha.

No Sesc Corumbá, as exibições serão quinta-feira, dia 08, às 19h30 e no sábado, 10, às 15 horas. O filme da semana é “Lulu, nua e crua”. Produzido na França e dirigido por Solveig Anspach, o longa, com classificação 18 anos, conta a história de Lulu (Karin Viard), que, após uma entrevista de emprego mal sucedida, decide não voltar para casa, deixando o marido e os filhos à sua espera. Ela não tem nada planejado e se dá alguns dias de liberdade, aproveitando plenamente o que vier em seu caminho. Neste caminho, ela acaba encontrando pessoas que também estão na beira do mundo e alguém que perdeu de vista há muito tempo: ela mesma.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms