Cine Sesc inicia programação de filmes nacionais com “Sinfonia da Necrópole”

Tem Brasil na tela do Sesc a partir da próxima semana. O Cine Sesc fará exibições de títulos nacionais ao longo de outubro, começando com Sinfonia da Necrópole, dirigido por Juliana Rojas.

O longa será exibido na terça-feira, 03, às 19 horas, no Sesc Morada dos Baís e em duas sessões no Sesc Corumbá, quinta-feira, 05, às 19h30 e no sábado, 07, às 15 horas. Com Eduardo Gomes e Luciana Paes, a comédia dramática, que é um musical, tem classificação indicativa 10 anos.

Sinopse – Deodato (Eduardo Gomes) é um aprendiz de coveiro não muito animado com a profissão. Sua rotina melhora quando Jaqueline (Luciana Paes) surge no cemitério. Funcionária do serviço funerário, ela inicia um levantamento sobre túmulos abandonados com a ajuda do rapaz. A paixão o impede de pedir demissão, mas estranhos eventos continuam a abalar seu estado psicológico.

Serviço – As exibições do Cine Sesc são gratuitas. O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação no site sesc.ms