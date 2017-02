Cine Sesc terá punk dinamarquês e comédia francesa

Na próxima semana o Cine Sesc exibe dois títulos, um na capital e outro em Corumbá. As exibições são sempre gratuitas.

Fevereiro começa com a ‘Mostra Intertextualidades Artísticas’, trazendo dia 07 de fevereiro às 19h no Sesc Morada dos Baís o imperdível “Nós somos as melhores”, de produção sueca e dinamarquesa.

O filme conta a história de duas amigas inseparáveis, e resolvem montar uma banda de punk. Não demora muito para que convidem uma cristã, nada a ver com o estilo, para tocar violão. E assim, é iniciada no movimento pelas meninas.

Em Corumbá, nos dias 09 às 19h30 e 11 de fevereiro às 15 horas, a comédia dramática produzida na França “Amar, beber e cantar”, que conta a história de um grupo de teatro amador que acaba de saber que um amigo próximo da trupe, tem apenas seis meses de vida. A partir daí alguns integrantes pensam em chamá-lo para interpretar um dos personagens da nova peça. Não perca, as sessões são gratuitas

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br