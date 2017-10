“Cirque du Soleil” fake é acionado pelo Procon

O espetáculo Universo Casuo, do brasileiro Marcos Casuo que foi participe do Cirque du Soleil por 7 anos, está sendo divulgado pela Capital como uma imagem que confunde as pessoas.

Na campanha publicitária eles anunciam o espetáculo com vindo dos palcos do Cirque du Soleil, mas no entanto o que se entende da imagem é que a apresentação num todo é do circo internacionalmente famoso.

Em contato com o Superintendente para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), Marcelo Monteiro Salomão, ele disse que a divulgação do espetáculo pode ser definida como propaganda enganosa. Uma vez que a propaganda deve deixar bem claro o que o espetáculo está oferecendo.

“Já determinei, que a minha equipe, convoque o representante do show para explicar o conteúdo da propaganda” afirmou o superintendente na manhã dessa quarta-feira (18). Ficou agendada para a próxima segunda-feira (23) a reunião com o representante do espetáculo que deve provar se o show é ou não do circo e por que está sendo usada a imagem do Cirque du Soleil.

Marcelo ainda afirmou que após ouvir o “empresário” responsável pela promoção, o caso pode ser encaminhado para o MPE, o circo multado e até retirar do ar e remover das ruas a propaganda hoje utilizada.