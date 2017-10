Depois de denúncias ao Procon, o empresário Fabiano Rodrigues, o "Xaxa" , responsável pela promoção do espetáculo circense “Universo do Causo” que estava sendo anunciado como "Cirque Du Soleil ", compareceu para dar depoimento , após ser convocado pelo Superintende para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), Marcelo Monteiro Salomão. A audiência ocorreu ontem , segunda-feira (24).

A reunião foi chamada depois de análise da propaganda do espetáculo e constatação de que a divulgação enganosa do evento, poderia levar o consumidor a acreditar que estava comprando ingresso para uma apresentação do Cirque du Soleil, quando na realidade se trata de outra companhia circense. Na reunião o empresário cedeu a determinação do Procon e por conta disso será feita uma alteração na campanha publicitária do espetáculo, onde deveram esclarecer que a apresentação não é do Cirque du Soleil e sim do “Universo do Causo”, deixando claro para o consumidor o que está sendo vendido.

Ficou determinado ainda que as alterações devam ser feitas até essa terça-feira (24) e o Procon vai fiscalizar se realmente foram efetuadas as alterações solicitadas em todos os pontos de divulgação do espetáculo inclusive nas redes sociais.

“Concordamos que deverá ser fixado próximo de cada ponto de divulgação um banner informativo explicando que se trata de uma apresentação do Universo do Causo que veio dos palcos Cirque de Soleil e que não é uma apresentação do circo internacionalmente famoso” disse o Superintendente Marcelo Salomão.

Caso não sejam cumpridas as medidas acordadas com o Procon o caso pode ser encaminhado para o MPE (Ministério Público Estadual), o circo pode ser multado e que seja determinado a retirada do ar a propaganda do espetáculo.