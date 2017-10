Cirurgia de Ruiter começou às 14 horas

A cirurgia do prefeito de Corumbá Ruiter Cunha de Oliveira que seria realizada na manhã desta terça-feira (31), só teve início às 14 horas de hoje. De acordo com a assessoria da prefeitura do município, a urgência no atendimento de outro paciente fez com que o procedimento fosse adiado.

Segundo a nota divulgada, inicialmente foi realizado todo procedimento pré-operatório para a realização da cirurgia pela manhã, no entanto, a mudança de horário foi necessária porque a equipe médica precisou fazer cirurgia de urgência em outro paciente. Com a conclusão, Ruiter foi novamente preparado e já está sendo operado.

O quadro clínico de Ruiter já apresentava estabilidade, boa pressão arterial e batimentos cardíacos dentro dos parâmetros ideais desde a noite de ontem.