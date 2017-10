Cirurgia de Ruiter foi bem sucedida

O procedimento cirúrgico na qual o prefeito de Corumbá, Ruiter Cunha de Oliveira foi submetido nesta tarde foi bem sucedido. De acordo com informações obtidas pelo JD1 Notícias, as 18h30 a cirurgia estava sendo fechada.

Como adiantado pelo jornal na segunda-feira, o prefeito recebeu uma prótese na aorta.

Aneurisma

O prefeito foi transferido na manhã de segunda-feira (30) para Campo Grande e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Proncor.

Segundo apurado, Ruiter sofreu um aneurisma de aorta, considerado delicado. De acordo com informações, não houve o comprometimento da parte inicial da crossa da aorta, estando liberadas as artérias coronárias e as carótidas, porém as artérias da aorta descendentes, como as renais e que irrigam outros órgãos, foram comprometidas.