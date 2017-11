Ciúmes: marido atira na esposa por ter ido ao velório do ex

José Roberto dos Santos, 43 anos, disparou tiros de arma de fogo contra a mulher que teve a identidade preservada após ela ter ido ao velório do ex-marido em Maracaju.

O fato aconteceu em Nova Alvorada do Sul na noite de quinta-feira (16), na residência do casal. De acordo com o registro policial, ao saber da morte do ex com quem foi casada muito tempo, a mulher foi ao velório em outra cidade.

Ao retornar, José teve uma crise de ciúmes e começou a ingerir bebidas alcoólicas e no final da noite pegou um revolver e efetuou disparos contra a esposa.

Os tiros não acertaram a vítima e José Roberto fugiu do local. A polícia realizou rondas no município, mas não encontrou o autor.