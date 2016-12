Clarice Falcão rebate críticas a clipe com nudez explícita: 'Reação violenta'

Clarice Falcão foi bombardeada de críticas após lançar o clipe da música "Eu Escolhi Você", em seu canal no YouTube. Fugindo dos padrões e das regras da plataforma de vídeos, o clipe foi excluído por exibir partes íntimas dos participantes do vídeo. Em conversa com o Purepeople, a cantora afirmou que está recorrendo da decisão e usou sua página oficial no Facebook para rebater os comentários negativos.

"É muito estranho ver as pessoas falando do clipe usando termos como 'casting', 'marketing', 'branding', 'crowd-networking-truck-liquid-trucking'", ironizou Clarice. "O clipe foi feito em uma noite na minha casa com amigos se divertindo, e sequer tem um diretor de fotografia. Eu fui pessoalmente comprar os adereços no Saara (comércio popular no Centro do Rio). Ele não tem a pretensão de ser um manifesto universal, um retrato do nosso tempo ou uma obra de arte cheia de camadas", explicou a cantora, ex-namorada do ator Gregório Duvivier, que movimentou a internet com uma crônica sobre a artista.

"Acho que a reação violenta que o clipe causou fala muito mais sobre quem assistiu do que sobre as imagens (imagens que todo mundo vê no espelho todo dia). O clipe não é mais do que ele parece ser: um monte de partes íntimas com adereços baratos. Se eu quisesse fazer o clipe mais revolucionário da década eu juro que tinha chamado um diretor de fotografia", rebateu a namorada do apresentador Guilherme Guedes, usando seu bom humor.