Clarinda é campeã no volei masculino

A quarta-feira (31) foi marcada por emoção para os alunos atletas da Escola Clarinda Mendes de Aquino que ganharam por 3sets a 1 no voleibol quebrando a hegemonia da Escola Maria Constança, campeã na modalidade nos último três anos.

A partida iniciou com a vitória da equipe da Escola Clarinda no primeiro set, com 25 a 23. Na busca pela vitória a equipe da Escola Maria Constança de Barros recuperou e ganhou o segundo set por 25 a 23. Mas no terceiro set, os alunos da equipe Clarinda suaram a camisa e recuperaram o jogo fazendo 25 a 12. Como o regulamento solicita melhor de 3 sets na final, no quarto set a escola Clarinda fez 25 a 19 e conquistou o título de campeã no voleibol masculino categoria A pelos 32º Jogos Escolares Campo-grandenses.

O time campeão se prepara agora para o campeonato estadual. Dirigido pelo professor Diego Matos, antigo técnico do time da Escola Maria Constança, a equipe vibrou o comemorou a sua primeira vitória nos Jogos Escolares. “A equipe é muito unida e treinava com dedicação para jogar”.

O terceiro lugar ficou com a Escola Dolor de Andrade. Os 32º Jogos Escolares Campo-grandenses se aproximam do fim. Com a premiação do voleibol restam apenas o futsal masculino na categoria A, prevista para dia 12 de junho, e o basquete 3×3 que será realizado neste sábado (3) na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, a partir das 13h30.