O empresário Cláudio Mendonça ministrará palestra sobre empreendedorismo na próxima terça-feira (29), em Campo Grande. O evento ocorrerá na Doces Momentos, a partir das 7h30. O encontro faz parte da 12º edição do projeto “Café com negócios”.

Cláudio é economista, advogaso e nasceu na cidade de Nioaque, contudo, mora em Campo Grande há cerca de 25 anos. Ele iniciou a carreira como consultor independente e tem vários estudos publicados sobre as cadeias produtivas do estado. Foi assessor econômico da Famasul e diretor técnico do Sebrae/MS. Possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e participou do FGV CEO Internacional – Programa de Aprimoramento Empresarial.

O projeto ‘Café com Negócios’ foi idealizado pelo consultor Dijan Barros, a agência AD Marketing e pelo empresário Carlos Batalha, para promover um encontro entre empresários locais, incentivando a conexão, o networking e a troca de conhecimentos e experiências. Cada encontro aborda um tema relacionado a negócios e gestão.

Serviço – Valor da entrada: R$ 30. Vendas online em www.sympla.com.br/cafe-com-negocios---empreendedorismo-inovacao--mercado-com-claudio-mendonca__291600 e na Doces Momentos.