Cleo Pires disse que já fez sexo em público e algemada

Em uma conversa”picante” com o youtuber, Caio Fisher, em uma recente viajem a Anguila, ilha que fica em Porto Rico no mar do Caribe, a atriz, Cleo Pires, 34, falou de seus segredos sexuais e de traição.

De acordo com matéria da folha de São Paulo, publicada na terça-feira (11), a atriz não teve vergonha de falar sobre sua vida. A atriz global afirmou que já fez sexo a três em público e algemada.

As revelações bombásticas foram feitas dentro de uma piscina, Cléo participou do quadro "Eu Já", do canal Bora!. Nesse quadro a artista deveria beber um gole de uma de suas bebidas favoritas, rum, se a reposta fosse afirmativa.

Sem se autocensurar, Cléo não teve freios na língua, ela disse que fazer sexo usando algemas é muito bom. Parece que a atriz tem uma algema guardada em casa para estes momentos “selvagens”. Nessas revelações, Pires afirmou que já traiu e que não se arrepende pelo o que fez.

Quase deu ruim

Cléo não parou de revelar sobre sua vida. Ela disse que já se apaixonou por um colega de cena e que quase trocou o nome do parceiro durante o sexo. Ela disse também que tem vontade de fazer sexo tântrico. “Tenho muita vontade de fazer sexo tântrico, mas ainda não tive oportunidade”, disse.