Cliente denuncia saída de emergência trancada em Lojas Americanas

A saída de emergência trancada com uma corrente e cadeado de uma unidade das Lojas Americanas em Campo Grande chamou a atenção e gerou indignação de um cliente que denunciou o caso ao JD1 Notícias. “Simplesmente um absurdo! A porta de emergência fica trancada”.

O consumidor conta que estava no centro e resolveu passar na loja para pesquisar preço de ovos de páscoa. “Eu fui indo para o fundo da loja, e vi a porta de emergência. Mas o que me estranhou foi o fato de que a porta estava com livre acesso, no entanto tinha três voltas daqueles cadeados usados em bicicletas”, relata.

Ver a porta trancada assustou o cliente que pensou nos riscos que a situação poderia gerar. “Aquilo me deu um pânico, me deu um pavor por imaginar que se um dia alguém precisar utilizar aquela porta de emergência. Imagina o desespero para você abrir a porta, até achar a chave, até ou tentar quebrar, tentar abrir. Eu me coloquei na posição de pessoas que já passaram por essa situação”.

Indignado com a situação, o consumidor questionou um empregado da loja que assumiu o erro e explicou que “realmente não estamos correto, mas estamos aguardando a contratação de mais um segurança para por em funcionamento a tal porta”.

De acordo com a Lei n.º 4.335, de 10 de abril de 2013 que institui o Código de Segurança contra Incêndio, Pânico e outros Riscos, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, obstruir total ou parcialmente saídas de emergências viola as normas de segurança e gera multa ao estabelecimento que descumpre.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria das Lojas Americanas sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não recebemos resposta.