Um homem, de 23 anos, mordeu o segurança de um atacadista da Capital a ao ser abordado no estacionamento do estabelecimento comercial e ser acusado de furto. O fato aconteceu na noite desta segunda-feira (2).

De acordo com o registro policial tudo começou quando o cunhado o homem foi abordado pelo segurança ainda no interior do estabelecimento após ser flagrado furtado mercadorias. O segurança então teria se dirigido ao estacionamento onde o homem esperava o cunhado e perguntado sobre sua participação do crime.

Acompanhado da sogra, o homem teria apresentado ao segurança o cupom fiscal referente a suas compras e questionado sobre sua abordagem. Os dois teriam começado a se agredir, ocasião em que o homem teria mordido o ombro do segurança.

A polícia foi acionada e ambos encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga. O segurança apresentava uma lesão no ombro direito e o homem queixava-se de dores na costela e na perna direita.