Cliente sofre queimadura em loja e é expulsa pela gerente

Yasmin Rosa Silva, 19 anos, foi expulsa da loja de roupas Uzze, após queimar o ombro direito em um ferro de passar nesta sexta-feira (8) no centro de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, após se queimar no ferro, a jovem questionou a gerente da pela exposição do aparelho que oferece riscos as pessoas, a gerente disse a cliente que ela deveria prestar atenção e chamaria o segurança caso ela não saísse da loja.

O caso foi registrado como preservação de direito e cliente entrará com ação na justiça contra a loja.