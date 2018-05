Clientes brigam em bar e vão parar na delegacia

A Polícia Militar teve que conter uma briga generalizada na noite desta quinta-feira (24), após denúncia que os clientes estavam armados com faca no bar do Morcegão no centro de Bonito.

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima, Eliana Pereira da Silva de 37 anos relatou que chegou na frente ao bar e sem nenhum motivo a agressora Laura Farias de Souza de 39 anos, começou a desferir puxões e empurrões, dando início a uma briga generalizada entre os clientes do bar. A vítima fugiu atravessando a rua para pedir ajuda.

Quando os policiais chegaram ao local encontraram Ivan Rola Portela de 45 anos com uma faca, mas ao ver a viatura ele jogou a arma no telhado de uma casa vizinha ao bar. Ivan resistiu a prisão e foi algemado.

Neste momento, Laura começou a agredir os policiais com um pedaço de madeira. Foi necessário o uso da força para prendê-la.

Os envolvidos na briga estavam bêbados e foram conduzidos a Delegacia. A agressora e seu companheiros ficaram presos em uma cela por estarem muito embriagados e não conseguirem assinar o termo de compromisso e comparecimento para serem liberados.

A vítima não desejou representrar contra a autora.