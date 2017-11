Clientes de banda larga fixa aumentam 0,4% em setembro

Os serviços de internet fixa chegaram a mais 113.243 assinantes em setembro. O aumento foi de 0,4%, na comparação com o mês de agosto. No acumulado dos últimos doze meses, o crescimento foi de 5,92%.

O maior aumento absoluto no último mês foi registrado em São Paulo, onde as assinaturas saltaram para 51.877, o que corresponde a um aumento de 0,53%. O estado foi seguido pelo Paraná, que registrou 14.042 novos assinantes e Minas Gerais, com registro de 12.147 novos clientes.

Contudo, ao longo dos últimos doze meses, todos os estados tiveram expansão no número de usuários, sobretudo no Rio Grande do Norte, onde o aumento foi de 20%; no Ceará a ampliação foi de 16,42% e no Maranhão a variação foi de 13,64%.