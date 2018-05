Clientes e funcionários são assaltados em conveniência da Ceará

Os bandidos pararam a moto em frente ao comércio e renderam todos que estavam no local

Funcionários e clientes da conveniência Euclides foram surpreendidos por assaltantes na noite desta quinta-feira (24), na avenida Ceará em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, dois homens de capacetes estacionaram uma motocicleta preta em frente a Conveniência. Um deles ficou na moto e o outro entrou armado no estabelecimento e rendeu os funcionários e clientes, ordenando para que todos ficassem atrás do caixa.

O assaltante puxou uma corrente de ouro de uma das vítimas, Leandro Mateus Dias Pedrozo de 32 anos e também os pertences de outros clientes, além do dinheiro do caixa. No local há cameras de segurança que provavelmente registraram o roubo.