Cloves Silva do Sindifisco será adjunto na Fazenda

O auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, Cloves Silva (44), assumirá o cargo de secretário adjunto de fazenda. O cargo estava vago desde a saída de Carlos Zocante, que se aposentou.

A ida de Cloves restabelece o divisão de comando entre o Sindifiscal (ex SINDATE) e o Sindifisco, que foram renomeadas por força legal.

Hoje o secretario Guaraci Fontana é um Fiscal Tributário (ex ATE ) e um auditor fiscal, (ex fiscal de rendas), seria a melhor opção para manter o equilíbrio entre as duas categorias, que comandam o fisco estadual, inclusive com um histórico de rivalidade e disputa por espaços. A posse será apenas na próxima semana, mas Guaraci já está exercendo a função.

Cloves é ex-presidente do Sindifisco, com boa ascendência sobre sua categoria e deve manter a harmonia interna da pasta, além de preencher um vazio, que se estabeleceu desde a saída de Zocante, atendendo questões legais e jurídicas sobre problemas fiscais.

O convite para Cloves foi feito oficialmente na tarde de hoje.