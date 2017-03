Clube do Servidor Estadual oferece descontos de até 50%

Uma parceria do Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) garante descontos de até 50% no comercio da Capital para servidores estaduais.

No mês em que o mundo celebra a luta e determinação das mulheres, vale aproveitar os benefícios e descontos para presentear. Entre as lojas que oferecem benefícios e descontos para esse público, há loja de roupas, lingeries, vestidos de festa, acessórios, bijuterias, celulares, óculos, móveis planejados, e descontos até na compra de veículo.

O Clube do Servidor Estadual (CSE) possui uma rede de mais de 40 estabelecimentos comerciais associados, que oferecem descontos de 5% a 50% em produtos e serviços. Para ter acesso aos descontos basta conferir as lojas participantes, e no ato da compra apresentar documento com foto e holerite atualizado.

O secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, destaca que a iniciativa é mais uma forma de valorizar o servidor ativo e inativo. “A ação faz parte das políticas transversais de valorização do servidor, e como consequência promovem o desenvolvimento do comércio durante todo ano” pontuou Assis.

O presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, afirma que a iniciativa movimenta o comércio e valoriza o Servidor do Estado. “Esse público é muito estimado pelos empresários, tanto pela quantidade de servidores, quanto pelo fato de receberem seus salários em dia, representando uma contribuição expressiva na movimentação do comércio da cidade” ressalta.