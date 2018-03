Cocaína avaliada em R$ 2 milhões foi apreendida em Campo Grande pelo Bope (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar na noite a última quinta-feira (8). A carga continha 97,1 kg de droga.

A cocaína era transportada em veículo Nissan Versa quem conduzia era uma mulher de um traficante preso no ano passado durante a Operação Talpa, deflagrada pela Polícia Federal para desarticular esquema da "rota caipira" do tráfico.

Segundo o coronel Wagner Ferreira da Silva, comandante do Bope, o flagrante aconteceu na Avenida Gunter Hans, em frente ao Hospital do Pênfigo. A condutora entrava na cidade pela rota de Sidrolândia, que dá acesso à fronteira com o Paraguai.

Durante abordagem, os policiais encontraram diversos tabletes escondidos no assoalho e banco traseiro do veículo. "Ela entregaria o carro para outra pessoa que levaria para São Paulo", disse o coronel.

A condutora foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. A mulher estava acompanhada do filho de 17 anos, com o intuito de reforçar as aparências de "família" e tentar despistar a polícia.

A suspeita é de que estivesse dando continuidade às atividades do marido por meio "rota caipira", que consiste em despachar droga de Mato Grosso do Sul para o interior de estados vizinhos como São Paulo e Goiás. Em grandes centros como São Paulo, o quilo da cocaína chega a valer R$ 30 mil.