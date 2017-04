Policiais militares rodoviários (PMR) encontraram 8 kg de cocaína, escondidos no painel, porta e forro de um veículo abandonado, na MS-164, no Distrito de Vista Alegre, região de Maracaju. O condutor conseguiu fugir e ainda não foi encontrado.

O flagrante aconteceu por volta das 13h, quando os rodoviários deram ordem de parada ao condutor, de um veículo GM/ Vectra, que trafegava sentido Ponta Porã a Marcaju, quando acelerou o carro, fugindo em alta velocidade.

Após acompanhamento tático, o motorista abandonou o automóvel, fugindo por uma mata as margens da rodovia. Os policiais realizaram rondas pela região, mas sem sucesso na localização do suspeito. Em vistoria ao carro, os entorpecentes foram localizados escondidos na lataria do carro.

O veículo e a droga estão na Delegacia de Polícia Civil local