Agentes da Policia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Polícia Militar do município de Jardim, apreenderam nesta quinta-feira (16), 52 quilos de cocaína pura, munições, carregadores e adaptadores de pistola automática, num veículo de passeio, na BR-060. Interrogado, o condutor de 31 anos, relatou que pegou o carro em Ponta Porã e entregaria em Campo Grande onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

De acordo com a PRF, um veículo de modelo, Toyota/ Corola, com placas de Londrina (PR), foi parado pelos policiais. Durante a entrevista, o motorista recebeu diversas ligações, o que apresentou suspeitas aos agentes.

Durante uma vistoria no automóvel, os policiais encontraram em fundo falso de difícil acesso, 50 tabletes de cocaína de alto grau de pureza, com rótulos escritos “Made In Cochabamba”. Também foram localizados 80 munições de calibre 38; 50 munições de cal 380; um carregador de 9mm, modelo “Austria” para 30 munições; e um adaptador de rajadas para pistola Glock.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Jardim. Segundo a PRF, O cloridrato, ou hidrocloridrato de cocaína é considerado o mais puro da droga. Sua mistura é multiplicada de 8 a 10 vezes para se obter a cocaína comercial e ganhar mais valor no mercado nacional.