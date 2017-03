A droga teria saído de Ponta Porã com destino a Americana

Agentes da Polícia Rodoviária de São Paulo (PRE- SP) apreenderam nesta quarta-feira (22) mais de 244 quilos de cocaína, sendo transportados num semirreboque de uma carreta, na Rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácio (SP). Aos policiais, o condutor de 37 anos relatou que pegou a droga em Ponta Porã e iria entregar em Americana (SP), recebendo uma quantia de R$ 30 mil.

Ele foi encaminhado até a Cadeia Pública de Presidente Venceslau (SP), onde responderá pelos crime de tráfico de drogas.

O flagrante ocorreu no km 648, quando os policiais deram ordem de parada ao motorista de um Mercedes Benz, tendo como passageiro um homem de 62 anos.

Durante a entrevista, ambos demonstraram certo nervosismo nas respostas sobre destino da viagem, fato que motivou uma busca mais minuciosa na carreta. Escondidos no painel do veículo, foram encontrados R$ 7.550 mil em dinheiro.

Na continuidade da fiscalização, os rodoviários depararam um carregamento de 30 kg de farinha de carne e osso bovino. Os entorpecentes foram encontrados embaixo da carga. Após pesados, foram totalizados 243,487 quilos.

Diante do flagrante, ambos receberam voz de prisão. A ocorrência, junto com dinheiro, a droga, dois celulares foi encaminhada a delegacia de Polícia Civil do município.