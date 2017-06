O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta sexta-feira (16) o fim do acordo de patrocínio com o McDonald's, um dos principais patrocionadores do ógão desde 1976. A informação é da Agência EFE.

"No atual panorama de negócios, de tão rápida evolução, entendemos que o McDonald's quer buscar novas prioridades", disse o diretor de Marketing do COI, o finlandês Timo Lumme, em comunicado.

A responsável pela área de marketing da rede de fast-food, a brasileira Silvia Lagnado, afirmou que a decisão foi tomada como parte de um plano global e após reconsiderar todos os aspectos.

Segundo a nota do COI, "os termos financeiros da ruptura do acordo foram estipulados pelas duas partes e os detalhes são confidenciais".

O McDonald's foi um dos membros fundadores do programa TOP (The Olympic Partner), que reúne os patrocinadores principais do COI, com exclusividade nesse âmbito de mercado. A última renovação da assinatura, que ocorreu em 2012, tinha prolongado o acordo até 2020.

O COI não tem planos imediatos de se associar a outra empresa relacionada com os serviços de alimentação e revisará seus planos no "contexto mais amplo dos programas de marketing existentes".

Ainda que a ruptura com o COI tenha efeito imediato, o McDonalds continuará sendo patrocinador local, só para a Coreia do Sul, dos Jogos de Inverno de PyeongChang 2018.

O COI ainda conta com 12 principais patrocinadores, que são: Coca Cola, Atos, Dow, General Electric, P&G, Samsung e Visa, com acordos assinados até 2020, Bridgestone, Panasonic e Toyota até 2024, Alibaba até 2028 e Omega até 2032.