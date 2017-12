O ex-presidente do Hospital do Câncer e atual diretor do Hospital Universitário, Carlos Alberto Moraes Coimbra tomará posse no cargo de secretário de Estado de Saúde nesta quarta-feira (13).

A solenidade de posse do novo secretário será realizada na tarde de hoje, às 14h30, Auditório da Governadoria.

Coimbra substituirá o ex-secretário, Nelson Tavares, que deixou o cargo na última sexta-feira (8). Tavares acertou sua saída da secretaria no início de dezembro.