Colecionador de passagens por roubo é executado a tiros

Eloi Dávalos Santana,25 anos, conhecido no meio policial por colecionar passagens por roubo foi assassinado a tiros na tarde de sexta-feira (24), em Dourados.

De acordo com informações do site Dourados News, a vítima estava em uma moto Honda CH Titan de cor vermelha, quando dois homens se aproximaram em outra motocicleta e um deles efetuou os disparos.

Testemunhas relataram que o autor ainda recarregou a arma para efetuar mais disparos contra Eloi.

e acordo com a polícia, Eloi possuía várias passagens por assalto a mão armada e tentativa de assalto.

Ele havia acabado de deixar o regime fechado onde cumpria pena pelo mesmo crime e ingressado no regime Semiaberto. No momento do seu assassinato, a vítima usava uniforme de prestadora de serviço da Sanesul e provavelmente se encaminhava ao estabelecimento penal.

A perícia ainda faz o levantamento para saber quantos tiros atingiram o rapaz e ainda não há informação sobre quem teria cometido o homicídio e os motivos.